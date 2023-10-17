Россия не смогла обыграть Кению, интервью Кержакова, трагедия в Брюсселе. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 16 октября.
Команда Валерия Карпина едва не уступила африканскому карлику в Анталии.
Игорь Рабинер — о ничьей со 109-й командой мира (2:2).
В футбол вновь жестоко вмешалась политика.
О работе в Сербии, «кидалове» на Кипре, восхищении Ларионовым и общении с Мостовым.
Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.
«Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кениейчитать >
Россия в Бразилии — без поражений! Браво, парни!читать >
«Ислам? Если Александру это поможет — буду только рад». Самый младший брат Емельяненко: здоровье АЕ, фингалы от Федора, Харитоновчитать >
КХЛ, 16 октября: «Торпедо» проиграло «Северстали», «Динамо» победило «Сибирь» и другие матчичитать >