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Вечерний «СЭ»

22 марта, 03:15

Россия разгромила Сербию, «Автомобилист» ведет 3:0 у СКА. Главное за день

Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 21 марта.

Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии

Блестящая победа команды Валерия Карпина в товарищеском матче.

Главный фаворит сезона в шаге от провала. «Автомобилист» разбирает СКА на запчасти

Счет в серии уже 3-0.

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Красно-белые забили пять голов «Магнитке».

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Разгром был оформлен еще до перерыва.

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