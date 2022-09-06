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Вечерний «СЭ»

6 сентября, 02:30

Рублев и Хачанов — в 1/4 US Open, Медведев вылетел, «Локомотив» уволил Комппера. Главное за день

Андрей Рублев.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 сентября.

Медведев дважды за месяц проиграл шоумену из Австралии. Даниил больше не первая ракетка мира

Россиянин уступил Нику Кирьосу в четвертом круге US Open.

Рублев уверенно обыграл седьмого «сеяного» US Open. В такой форме можно брать «Шлем»

Россиянин второй раз в сезоне пробился в четвертьфинал «мейджора».

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