6 сентября, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 сентября.
Россиянин уступил Нику Кирьосу в четвертом круге US Open.
Россиянин второй раз в сезоне пробился в четвертьфинал «мейджора».
Константин Алексеев — о расставании железнодорожников с немецким тренером.
Бабурин дважды отразил пенальти в добавленное время, но этого оказалось мало.
Александр сделал ускорение, словно ему 25, а не 36. Казанцы, похоже, только разгоняются.
Холанн размажет Мбаппе в бомбардирской гонке, а «Сити» выиграет ЛЧ?читать >
Надаль в четырех сетах уступил Тиафо и покинул US Openчитать >
Турки грозятся сняться с Евробаскета. Их лидера якобы побили на стадионечитать >
«Дзюба тяжелый, как грузовик». Что говорят в Турции об игре российского форвардачитать >