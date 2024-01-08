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Сегодня, 04:15

Рублев выиграл в Гонконге, «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка, ассист Миранчука. Главное за день

Андрей Рублев.
Фото AFP
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 января.

Рублев — король Гонконга. Россиянин оправдал статус фаворита на первом турнире года

Есть 15-й титул в карьере.

«Арсеналу» срочно нужен форвард: чудовищная реализация и «Ливерпуль» выбили команду Артеты из Кубка Англии

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