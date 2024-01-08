Рублев выиграл в Гонконге, «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка, ассист Миранчука. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 января.
Есть 15-й титул в карьере.
У лондонцев — три поражения подряд.
Российский легионер отлично проводит начало года.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Армейцы перебросали соперника, но уступили.
Овечкин перешел на передачи? Не бросил ни разу за матч, зато создал кучу моментовчитать >
Сочный тайм Захаряна: почти забил, почти отдал голевую, но был рано замененчитать >
Чехия и Латвия счастливы отсутствию России. Итоги МЧМ-2024читать >
В России не нуждаются. У норвежцев и так больше нет доминирования в мировых лыжахчитать >