РУСАДА не нашло вины Валиевой, «Наполи» разгромил «Ювентус». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 13 января.

РУСАДА не нашло в действиях Камилы вины и халатности спортсменки, но его решение может привести к пересмотру результатов чемпионата России.

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