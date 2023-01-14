РУСАДА не нашло вины Валиевой, «Наполи» разгромил «Ювентус». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 13 января.
РУСАДА не нашло в действиях Камилы вины и халатности спортсменки, но его решение может привести к пересмотру результатов чемпионата России.
Грузин стал героем главного матча тура в Италии, поучаствовав в четырех голах «Наполи».
Клуб «Серро Портеньо» на официальном сайте подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».
Интервью с защитником «Баффало» Ильей Любушкиным.
«СЭ» поговорил с хавбеком сине-бело-голубых.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Вегхорстачитать >
«Челси» потерял 1,5 миллиона евро после дебюта дорогого новичка. В Англии Феликсу будет очень трудночитать >
Карьера Нойера под вопросом из-за глупой травмы в отпуске. В «Баварии» сомневаются в его возвращениичитать >
Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Уруновчитать >