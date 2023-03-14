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Сегодня, 03:00

Сборная России может сыграть в новом турнире, итоги тура РПЛ. Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 марта.

Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом

В июне 2023 года команда Валерия Карпина собирается принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

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Обозреватель «СЭ» рецензирует главные сюжеты выходных в РПЛ.

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