Сборная России может сыграть в новом турнире, итоги тура РПЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 марта.
В июне 2023 года команда Валерия Карпина собирается принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Обозреватель «СЭ» рецензирует главные сюжеты выходных в РПЛ.
Мнение президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.
Что с состоянием здоровья олимпийского чемпиона.
Даниил Медведев справился с раздражением в Индиан-Уэллсе, выиграв 16-й матч подряд.
«Не представляю, как можно решиться на стакан водки залпом». Правила жизни Игоря Ларионовачитать >
Тула все дальше от РПЛ. Что с «Аланией»? Катеначчо «Рубина». Уверенная «Балтика». 22-й тур ФНЛчитать >
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«Динамо» раздирают внутренние интриги. Так не должен работать хоккейный клубчитать >