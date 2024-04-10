Шикарный матч «Реала» и «Сити», камбэк «Автомобилиста». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 апреля.
Ничья 3:3 войдет в историю футбола.
Эмоциональные 2:2 в Лондоне.
Счет в серии стал 2-2.
Трансферная сага не окончена, а только отложена.
Хотя кандидаты на замену испанцу уже есть.
Матч «Реала» и «Ман Сити» войдет в историю. Но главные звезды команд откровенно провалилисьчитать >
Победы «Трактора» в плей-офф многих раздражали. Как из аутсайдера команда вырвалась в лидеры лигичитать >
Роналду опять сорвался. Португалец ударил локтем соперника и чуть не врезал судьечитать >
«Я поступил честно». Евсеев покинул «Кубань». «Химки» и «Акрон» — на вершинечитать >