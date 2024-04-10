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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:00

Шикарный матч «Реала» и «Сити», камбэк «Автомобилиста». Главное за день

Антонио Рюдигер и Эрлин Холанн.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 апреля.

Матч для музея «Прадо»! «Реал» и «Манчестер Сити» выдали ярчайшую игру на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов

Ничья 3:3 войдет в историю футбола.

Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях

Эмоциональные 2:2 в Лондоне.

Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах

Счет в серии стал 2-2.

ЦСКА наконец-то продлил контракт с Чаловым. Но почему всего на полгода?

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