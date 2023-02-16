«Сити» обыграл «Арсенал», итоги вечера в ЛЧ, умер отец Александра Овечкина. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 февраля.
В битве лидеров АПЛ победил Пеп.
Лондонский суперклуб, проваливающий сезон, уступил в Дортмунде (0:1) в первом матче 1/8 финала главного клубного турнира Европы.
Александр Великий потерял отца.
Вторая часть статистического исследования «СЭ».
«Брюгге» проиграл «Бенфике» в матче первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:2.
Каким будет «Локо» весной: готов ли Дзюба? Пиняев — в основе? Глушенков не впечатлил Галактионова?читать >
ЦСКА проигрывает второй матч прямым конкурентам за 10 дней. УНИКС дожал команду Райковичачитать >
«Некоторые не хотели работать больше, чем было нужно». Тренер Рябыкин — о двух увольнениях за сезончитать >
Норвегия осталась без сильнейшей биатлонистки в индивидуальной гонке. Во всем виноват Йоханнес Бечитать >