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Сегодня, 03:00

«Сити» обыграл «Арсенал», итоги вечера в ЛЧ, умер отец Александра Овечкина. Главное за день

Арсенал — Манчестер Сити 1:3.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 февраля.

Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место

В битве лидеров АПЛ победил Пеп.

«Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов

Лондонский суперклуб, проваливающий сезон, уступил в Дортмунде (0:1) в первом матче 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

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Вторая часть статистического исследования «СЭ».

«Брюгге» — «Бенфика»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Брюгге» проиграл «Бенфике» в матче первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:2.

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