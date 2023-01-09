«Сити» уничтожил «Челси», что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Главное за день

Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 января.
Это не совсем так, однако его действительно там станет меньше.
Команда Поттера все еще в глубоком кризисе.
Главные события новогодних каникул.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
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