«Сити» выиграл Лигу чемпионов, «Факел» и «Пари НН» остались в РПЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 10 июня.
Репортаж из эмоционального Стамбула.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.
Матч получился жестким, но травмировался только боковой судья.
3:2 по сумме двух матчей.
Алина Корнеева после триумфа в Австралии стала и чемпионкой «Ролан Гаррос».
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