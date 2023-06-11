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Сегодня, 04:00

«Сити» выиграл Лигу чемпионов, «Факел» и «Пари НН» остались в РПЛ. Главное за день

Игроки «Манчестер Сити» с трофеем ЛЧ.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 10 июня.

Гвардиола прошел футбол. «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории

Репортаж из эмоционального Стамбула.

Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.

Евсеев спас от вылета в ФНЛ третий клуб в карьере. «Факел» обыграл «Енисей» в жестком матче

Матч получился жестким, но травмировался только боковой судья.

Юран спас «Пари НН» от вылета из РПЛ, но вышло нервно. «Родина» отыграла два мяча и чуть не зацепилась за овертайм

3:2 по сумме двух матчей.

Российская юниорка выиграла второй «Большой шлем» подряд. Такого в теннисе не было очень давно

Алина Корнеева после триумфа в Австралии стала и чемпионкой «Ролан Гаррос».

Родри стал для Гвардиолы таким же важным, как Месси. В плей-офф он затмил Холанна и Де Брейне

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