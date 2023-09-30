Скандал в матче «Ростова» и «Урала», «Динамо» обыграло «Авангард» 6:0. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 сентября.
«Урал» в ярости от работы арбитра.
Московское «Динамо» уничтожило омичей с теннисным счетом — 6:0.
Полузащитника уже спасли.
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России по традиции ответил на вопросы читателей «СЭ».
Сине-гранатовые одержали непростую победу над «Севильей».
Агенты намерены воевать с ФИФА. Новые правила никого не устраивают — и Россия не исключениечитать >
У русских новичков НХЛ ничтожные шансы на попадание в основу. Исключение — молодой защитникчитать >
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»читать >
Медведев мощно вышел из отпуска. Россиянин разгромил американца Пола, но успел поругаться с судьейчитать >