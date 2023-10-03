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Сегодня, 02:00

Состав сборной России, итоги тура в РПЛ. Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 2 октября.

Головин, Миранчук и Кузяев вошли в состав сборной России на октябрь

Стал известен состав национальной российской команды на октябрьские сборы.

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Первое в истории чемпионство «Краснодара» или «Крыльев» точно запомнится. Если оно будет.

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Игорь Рабинер — о крупной победе команды Игоря Осинькина.

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