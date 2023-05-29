«Спартак» не смог обыграть «Пари НН», «Ростов» победил «Ахмат», «Лестер» вылетел из АПЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 мая.
Красно-белые на своем поле не смогли вскрыть оборону команды Юрана — 0:0.
Команда Карпина прервала жуткую серию из трех поражений подряд — 3:2.
Хроника падения «лис».
В отсутствие России родоначальники хоккея обошли нашу сборную по числу золотых медалей на ЧМ.
Бело-голубые рассыпались в концовке — 2:4.
«Барселона» проводила Альбу и Бускетса яркой победой, Кейн выбил тридцатку голов, «Милан» — в Лиге чемпионовчитать >
«Последние месяцы «Динамо» катилось по наклонной». Смолов — о провальном отрезке, интересе из Турции и будущем в сборнойчитать >
Вратарь «ПСЖ» находится в тяжелом состоянии — у него кровоизлияние в мозг. Вероятно, Рико неудачно упал с лошадичитать >
Евсеев с «Факелом» взял 9 очков из 12 и ушел из зоны стыков. «Крылья» — в опасностичитать >