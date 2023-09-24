«Спартак» обыграл «Динамо», «Крылья» поднялись на первое место. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 сентября.
Дерби — за красно-белыми.
Команда Игоря Осинькина продолжает побеждать. На этот раз повержен «Сочи».
Главные события субботы в европейском футболе.
Личка и Абаскаль ответили на главные вопросы.
Бывший тренер сборной высказался на тему совета Карпина футболистам уезжать европейские чемпионаты.
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