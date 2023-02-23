«Спартак» обыграл «Локомотив», итоги вечера в ЛЧ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 февраля.
«Локомотив» показал, что такое характер.
Судьбу напряженной игры в Милане решил гол бельгийского форварда.
Ничья (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «быками» и «горожанами».
Армейцы забросили семь шайб принципиальному сопернику.
Форвард провел полный матч против «Спартака».
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