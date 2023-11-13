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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

«Спартак» обыграл «Ростов», восемь голов «Челси» и «Сити». Главное за день

Игроки «Спартака» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 ноября.

Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

Атакующая связка красно-белых забила два гола в самом начале и сделала результат.

4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена

Шедевральная игра на «Стэмфорд Бридж».

Тюкавин «продлил» контракт прямо по ходу матча и забил. «Динамо» поднялось на третье место

Команда Марцела Лички догнала «Крылья Советов» и ЦСКА.

Валиева осталась дома без медали. Драма на льду на «Гран-при России» в Казани

Камила заняла четвертое место на своем первом официальном старте сезона.

«Ливерпуль» почти догнал «Ман Сити», «Барселона» пропустила на 18-й секунде, сумасшедший гол Димарко вернул «Интеру» лидерство

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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