«Спартак» обыграл «Ростов», восемь голов «Челси» и «Сити». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 ноября.
Атакующая связка красно-белых забила два гола в самом начале и сделала результат.
Шедевральная игра на «Стэмфорд Бридж».
Команда Марцела Лички догнала «Крылья Советов» и ЦСКА.
Камила заняла четвертое место на своем первом официальном старте сезона.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
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