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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 05:45

«Спартак» проиграл в Воронеже, победный дубль Беллингема в класико. Главное за день

«Факел» — «Спартак» 2:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 28 октября.

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