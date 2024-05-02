Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:00

«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России, «Боруссия» обыграла «ПСЖ». Главное за день

Игроки «Спартака» отмечают гол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 мая.

«Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке

Красно-белые в четвертый раз в сезоне обыграли команду Лички.

«Боруссия» — специалист по фаворитам. «Группа смерти», «Атлетико» и теперь победа над «ПСЖ»

Парижские звезды уступили в Дортмунде.

Рублев выдал один из лучших матчей в жизни. Россиянин прервал победную серию Алькараса в Мадриде

Андрей вышел в свой восьмой полуфинал на «мастерсах».

Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и вышли в финал Пути регионов.

Ничушкин — лучший снайпер Кубка Стэнли! Он снова забил, а «Колорадо» прошел во второй раунд

Шикарная серия российского нападающего.

«Карпина и Черчесова нет в шорт-листе «Спартака» — тренера буду выбирать я». Интервью Томаша Амарала

читать >

«Я хотел провести всю карьеру в «Динамо», но...» Первое интервью Миронова после перехода в «Спартак»

читать >

«Бесков как тренер выше Лобановского. Посмотрите, какой состав был у одного и у второго?»

читать >

Кузнецов забивает буллиты даже в плей-офф! «Каролина» выбила «Айлендерс» из Кубка Стэнли

читать >

Мирра дала бой второй ракетке мира. Андреева покидает Мадрид с высоко поднятой головой

читать >

«Лейкерс» готовы дать стареющему Леброну 164 миллиона на три года. Но согласится ли на это сам форвард?

читать >

Кроос отдал великую голевую в Лиге чемпионов. В 34 он проводит один из лучших сезонов в карьере

читать >

Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли

читать >
0
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Ларионов меняет власть в «Торпедо», «Спартак» переманил легенду «Динамо», а внука Третьяка пристроят в Уфе. Что произошло в первый день трансферного рынка КХЛ
Украинские СМИ сообщили о крупном пожаре в Одессе
В Москве шестилетний ребенок спас впавшую в кому мать
Популярное видео
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ничья «Баварии» и «Реала», «Зенит» продлит контракт с Семаком. Главное за день