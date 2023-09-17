«Спартак» вырвал победу, ничья ЦСКА и «Крыльев», «Интер» разгромил «Милан». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 сентября.
Красно-белые выиграли благодаря голу сербского защитника в компенсированное время.
Армейцы отыгрались в меньшинстве.
В клубе творится хаос.
У лидера третья ничья в четырех последних турах.
Главные события субботы в европейском футболе.
КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Спартак» и другие матчи 16 сентябрячитать >
«Надеюсь, эта победа поможет снять блок после отсутствия результатов». Абаскаль и Хохлов — после матча «Спартака» с «Сочи»читать >
«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой»читать >
«Уйти из системы «Айлендерс» и переехать в Россию — мое желание». Интервью канадского бойца «Сибири»читать >