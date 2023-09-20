«Спартак» вышел из группы в Кубке, гол вратаря «Лацио» в ЛЧ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 19 сентября.
«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах и досрочно выиграл свою группу в Кубке.
Клубы сравнялись по очкам в группе.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
На старте группового турнира Лиги чемпионов парижане дожали дортмундскую «Боруссию» — 2:0.
Без этого турнира было бы скучно.
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