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Сегодня, 03:00

«Торпедо» выбило «Динамо» из плей-офф КХЛ, ЦСКА разгромил «Крылья». Главное за день

Игроки «Торпедо» празднуют гол.
Фото ХК «Торпедо»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 марта.

Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф

Нижегородцы идут во второй раунд.

Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует

У ЦСКА вторая победа в восьми последних матчах РПЛ.

Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

Эмоциональная игра в Санкт-Петербурге.

Это просто невероятно! «Северсталь» не сдалась грозному ЦСКА даже после 3:9

Череповецкая команда с сухим счетом обыграла действующего чемпиона в шестом матче серии.

Сломанный джойстик Петра Яна. Главное разочарование 2023-го?

Да, пока вот так, кто бы мог подумать...

Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже

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НХЛ: «Питтсбург» — «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» — «Виннипег» и другие матчи 12 и 13 марта

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