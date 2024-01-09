Умер Франц Беккенбауэр, «Зенит» объявил о переходе Артура. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 8 января.
Игорь Рабинер — о великом футболисте, который умер на 79-м году жизни.
Сине-бело-голубые нашли замену Малкому в составе «Палмейраса».
События новогодних праздников.
«Вашингтон» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» на последней минуте.
Очередная скандальная реплика от Артема.
«Сказал Клоппу в Казани: «Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Дмитрий Кузнецов — о дружбе с Почеттино, приключениях в Детройте и гибели Ереминачитать >
«Жаль, что он ушел из жизни в таком молодом возрасте». Умер украинский защитник Шершун, бравший титулы в ЦСКАчитать >
Мостовой сообщил, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздниковчитать >
Стала известна дата старта следующего сезона РПЛчитать >