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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 14 октября.
В пятницу Евгений Турбин впервые за два года работал арбитром на игре чемпионата России с участием «Ростова». Судья снова ошибался, ростовчане снова проиграли.
О новом председателе совета директоров железнодорожников хорошие отзывы.
Обозреватель «СЭ» — о главных интригах 13-го тура РПЛ.
Кросби обошел Александра в списке лучших бомбардиров лиги.
Бывший полузащитник ЦСКА оценивает составы армейцев и «Спартака» накануне главного дерби страны.
Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»читать >
Призер Олимпиады Носов подозревается в избиении. Экс-депутата Госдумы могут объявить в розыскчитать >
Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»читать >
«Спартак» продлил контракт с Селиховым до конца сезона-2024/25читать >