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Вечерний «СЭ»

24 ноября, 03:30

Япония обыграла Германию, итоги дня на ЧМ и в Кубке России. Главное за среду

Японцы празднуют победу.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 ноября.

Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!

Турнир в Катаре точно войдет в историю.

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Латиноамериканцам не помог даже Кейлор Навас.

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