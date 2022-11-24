Япония обыграла Германию, итоги дня на ЧМ и в Кубке России. Главное за среду

24 ноября, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 ноября.
Турнир в Катаре точно войдет в историю.
Латиноамериканцам не помог даже Кейлор Навас.
Сборная Канады упустила тьму шансов в первом тайме и уступила фавориту при неоднозначной работе арбитра.
Матч, в котором случился промах года.
Под вундеркинда попал «Спартак».
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