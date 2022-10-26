«Ювентус» лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ, интервью Сычевого. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 25 октября.
Большинство состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов получились яркими.
Интервью «СЭ» нападающего «Оренбурга».
«Вашингтон» продолжает удачную серию.
Остон опять без команды.
Сейчас это как никогда необходимо.
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