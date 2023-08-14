Захарян переходит в «Реал Сосьедад», победы «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 августа.
В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Чемпионы России добыли три очка в матче с аутсайдером.
А Рядно добил шедевральным ударом!
Арсен готовится к трансферу в «Реал Сосьедад».
Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды.
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Тренер-фанат, ставка на воспитанников и зрелищный футбол. Что ждет Захаряна в «Реал Сосьедад»читать >
«Барселона» не смогла победить «Хетафе» в 1-м туре ла лиги, команды доигрывали матч вдесятеромчитать >