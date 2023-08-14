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Сегодня, 02:15

Захарян переходит в «Реал Сосьедад», победы «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Главное за день

Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 августа.

В «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению

В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

Чемпионы России добыли три очка в матче с аутсайдером.

Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»

А Рядно добил шедевральным ударом!

«Балтика» запрессовала «Динамо», но команда Лички выстояла и победила. Обошлись без Захаряна, а Макаров забил элегантный гол

Арсен готовится к трансферу в «Реал Сосьедад».

Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды.

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Тренер-фанат, ставка на воспитанников и зрелищный футбол. Что ждет Захаряна в «Реал Сосьедад»

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