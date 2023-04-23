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Сегодня, 02:30

«Зенит» обыграл «Динамо», «Боруссия» обошла «Баварию». Главное за день

Футболисты «Зенита» отмечают победу.
Фото ФК «Зенит»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 апреля.

Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

Лидер РПЛ оторвался от второго места на 12 очков.

«Боруссия» сбросила «Баварию» с трона, «Монако» без заболевшего Головина теряет шансы на Лигу чемпионов, Гвардиола в шаге от Кубка

Главные события субботы в европейском футболе.

Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению

Шесть голов, три пенальти и новый рекорд сезона — 4:2.

В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы

В Химках и Воронеже пробили шесть 11-метровых!

Рублев вышел в финал турнира в Баня-Луке

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Алекса Молчана из Словакии в полуфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке — 6:2, 6:4.

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