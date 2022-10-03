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Сегодня, 02:00

«Зенит» обыграл «Ростов», «Сити» разгромил «МЮ», победа «Спартака». Главное за день

Далер Кузяев и Малком.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 октября.

«Зенит» отыгрался на Карпине за разгром от «Спартака». В Питере — уже «+6»

«Ростов» проиграл впервые в чемпионате — лидер сезона не оставил шансов желто-синим.

«Сити» уничтожил «Юнайтед» в дерби. Команды забили девять голов, у Холанна и Фодена — по хет-трику

Совершенно безумная игра на «Этихад».

«Спартак» справился без Соболева. Красно-белые одержали волевую победу в Нижнем Новгороде

На счету Квинси Промеса победный гол и результативная передача.

Йоканович не может сделать из «Динамо» команду. Третье подряд поражение бело-голубых

«Ахмат» обыграл москвичей — 2:1.

«Локомотив» — образцовый пример антиселекции менеджеров. Клуб стал всеобщим посмешищем

Рабинер — о грустной ситуации в команде.

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«Спартак» разгромил «Зенит», интервью Бориса Ротенберга. Главное за день