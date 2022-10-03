«Зенит» обыграл «Ростов», «Сити» разгромил «МЮ», победа «Спартака». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 октября.
«Ростов» проиграл впервые в чемпионате — лидер сезона не оставил шансов желто-синим.
Совершенно безумная игра на «Этихад».
На счету Квинси Промеса победный гол и результативная передача.
«Ахмат» обыграл москвичей — 2:1.
Рабинер — о грустной ситуации в команде.
Жуткая трагедия в Индонезии. Почти 180 человек погибли в давке на футбольном матчечитать >
«Увольняйте Леонида из клуба». Слуцкий проиграл Кононову. «Балтика» и «Алания» на вершинечитать >
Ферстаппен и Хэмилтон грубо ошибаются, а Перес неожиданно побеждает. Итоги выматывающего Сингапурачитать >
Головин снова в порядке: организовал три гола, а «Монако» разгромил «Нант»читать >