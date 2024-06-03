«Зенит» выиграл финал Кубка, победа Махачева, Игнашевич ушел из «Балтики». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 июня.
У сине-бело-голубых — трофейный требл.
Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Но теперь цикл закончен.
У «Рейнджерс» претензии себе не может предъявлять только Игорь Шестеркин.
Пресс-конференция, на которой Сергей Игнашевич покинул «Балтику».
Финалы Кубка — гарантия драмы. Как «Зенит» снова выдал концовку мечты?!читать >
Еще две победы — и Махачев станет величайшим. Обойдет и Федора, и Хабибачитать >
Не обмен, а издевательство. ЦСКА забрал ведущего форварда «Салавата Юлаева»читать >
Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереальночитать >