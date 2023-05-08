«Зенит» выиграл РПЛ, разбор судейства в чемпионском матче, ЦСКА вышел на второе место. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 мая.
Сумасшедшая игра в Санкт-Петербурге.
Золотая игра чемпионата России-2022/23, как и весь турнир, привлекла внимание не только действиями футболистов.
Сравниваем две великие команды.
Реплика Максима Алланазарова.
«Оренбург» не сдается так просто.
Черная неделя «МЮ», «Ювентус» уже второй, Мбаппе тащит «ПСЖ» без Мессичитать >
Малком поет «Ленинград», Семака обливают шампанским. Что творилось в раздевалке «Зенита»читать >
Шикарный гол Головина вернул «Монако» к жизни! Теперь монегаски — фавориты в борьбе за место в Лиге Европычитать >
«Возможно, будет скандал — чистый фол на Зобнине». Что говорили Абаскаль и Семак после победы «Зенита» над «Спартаком»читать >