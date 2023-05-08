«Зенит» выиграл РПЛ, разбор судейства в чемпионском матче, ЦСКА вышел на второе место. Главное за день

Сумасшедшая игра в Санкт-Петербурге.

Золотая игра чемпионата России-2022/23, как и весь турнир, привлекла внимание не только действиями футболистов.

Сравниваем две великие команды.

Реплика Максима Алланазарова.

«Оренбург» не сдается так просто.