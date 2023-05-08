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Сегодня, 04:00

«Зенит» выиграл РПЛ, разбор судейства в чемпионском матче, ЦСКА вышел на второе место. Главное за день

Малком и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 мая.

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«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

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