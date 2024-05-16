«Зенит» вышел в суперфинал Кубка России, травма Торопа, «Ювентус» выиграл Кубок Италии. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 мая.
Кубок — турнир надежды на спасение сезона.
Игрока увезли на носилках, его заменил 19-летний дебютант.
Туринский клуб в пятнадцатый раз выиграл итальянский кубок.
В клубе отреагировали.
Творит чудеса уже не первый раз.
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