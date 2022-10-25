«Зенит» забил семь голов «Сочи», итоги тура РПЛ. Главное за день

Сине-бело-голубые вновь оторвались на семь очков от второго места.

Игорь Рабинер — о главных событиях 14-го тура РПЛ.

Артемий лидирует в списке лучших бомбардиров.

Криштиану уже не тот.

«Сочи» — еще одна команда, попавшая под каток, пропустив семь и не забив ни одного.