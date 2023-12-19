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Сегодня, 04:15

Жеребьевка Лиги чемпионов, Миранчук забил за «Аталанту». Главное за день

Кубок Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 18 декабря.

Жребий Лиги чемпионов не пожалел Захаряна: «Сосьедад» попал на «ПСЖ». Хвича — на «Барселону»

На этот раз 1/8 финала — без пар с громкими вывесками.

«Милан» — «Ренн», «Фейеноорд» — «Рома»: все пары стыковых матчей Лиги Европы

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.

Миранчук забил первый гол в сезоне, а мог оформить хет-трик за несколько минут. Гасперини слишком мало доверяет россиянину

Удачная серия российского легионера продолжилась — он отличился в третьем подряд матче «Аталанты».

Овечкин не догонит Гретцки? Если капитан «Вашингтона» продолжит в таком темпе, то забьет всего 15 голов за сезон

Александр не забивает уже 13 матчей.

Рылов отказался участвовать в Олимпиаде. Кто еще поддержит бойкот?

У лидера сборной России по плаванию и так не было шансов на нейтральный статус, но его примеру могут последовать и другие спортсмены.

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