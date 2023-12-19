Жеребьевка Лиги чемпионов, Миранчук забил за «Аталанту». Главное за день

На этот раз 1/8 финала — без пар с громкими вывесками.

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.

Удачная серия российского легионера продолжилась — он отличился в третьем подряд матче «Аталанты».

Александр не забивает уже 13 матчей.

У лидера сборной России по плаванию и так не было шансов на нейтральный статус, но его примеру могут последовать и другие спортсмены.