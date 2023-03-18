Жеребьевки еврокубков и Кубка России, Карпин объявил состав сборной. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 17 марта.
Все пары — огненные.
Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23.
Определились полуфинальные пары первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Спойлер: делать такие выводы очень рано.
Первый матч серии остался за московскими армейцами — 2:0.
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