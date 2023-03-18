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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Жеребьевки еврокубков и Кубка России, Карпин объявил состав сборной. Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 17 марта.

Интригующая жеребьевка Лиги чемпионов. Чего ждать в четвертьфинале?

Все пары — огненные.

«МЮ» — «Севилья», «Ювентус» — «Спортинг» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России, «Динамо» — с «Акроном»

Определились полуфинальные пары первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В заявке сборной России сразу восемь спартаковцев. Теперь это базовый клуб для команды Карпина?

Спойлер: делать такие выводы очень рано.

Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили

Первый матч серии остался за московскими армейцами — 2:0.

Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»

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