"Зенит" - в десятке клубов по сумме трат за последние 10 лет, "Манчестер Сити" - первый

"Зенит" вошел в десятку клубов, которые потратили на трансферном рынке за последние десять лет больше всех средств. Петербургский клуб потратил свыше 200 миллионов фунтов стерлингов, а лидирует в этом рейтинге "Манчестер Сити", сообщает World Soccer Magazine.

Клубы, потратившие больше всех денег на трансферном рынке за последние 10 лет

1. "Манчестер Сити" – 619 миллионов фунтов стерлингов

2. "Реал" – 515

3. "Челси" – 396,6

4. "ПСЖ" – 378

5. "Манчестер Юнайтед" – 344,8

6. "Барселона" – 336,4

7. "Ливерпуль" – 258

8. "Бавария" – 250,6

9. "ЗЕНИТ" – 217,8

10. "Наполи" – 182,4