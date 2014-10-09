"Зенит" - в десятке клубов по сумме трат за последние 10 лет, "Манчестер Сити" - первый

9 октября 2014, 23:32
"Зенит" вошел в десятку клубов, которые потратили на трансферном рынке за последние десять лет больше всех средств. Петербургский клуб потратил свыше 200 миллионов фунтов стерлингов, а лидирует в этом рейтинге "Манчестер Сити", сообщает World Soccer Magazine.
Клубы, потратившие больше всех денег на трансферном рынке за последние 10 лет
1. "Манчестер Сити" – 619 миллионов фунтов стерлингов
2. "Реал" – 515
3. "Челси" – 396,6
4. "ПСЖ" – 378
5. "Манчестер Юнайтед" – 344,8
6. "Барселона" – 336,4
7. "Ливерпуль" – 258
8. "Бавария" – 250,6
9. "ЗЕНИТ" – 217,8
10. "Наполи" – 182,4