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7 марта 2015, 12:58

Серхио Гарсия отрицает свою причастность к договорным матчам

Сергей Максименков
Корреспондент
Капитан &amp;quot;Эспаньола&amp;quot; Серхио ГАРСИЯ
Фото AFP
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Капитан "Эспаньола" Серхио Гарсия отрицает свою причастность к договорным матчам. Он был назван в числе трех игроков, которые подозреваются в организации договорного поединка с "Осасуной" (1:1) в последнем туре прошлого чемпионата Испании.

– Я никогда не участвовал в преступных деяниях подобного рода, – заявил в интервью Cadena Ser Гарсия. – Я буду в распоряжении следствия, если мое участие необходимо для проведения расследования. Готов развеять любые сомнения в своей честности. Также оставляю за собой законное право воспользоваться юридической защитой против любого лица, которое захочет связать меня с преступлением.

ФК Эспаньол
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