Серхио Гарсия отрицает свою причастность к договорным матчам

Капитан "Эспаньола" Серхио Гарсия отрицает свою причастность к договорным матчам. Он был назван в числе трех игроков, которые подозреваются в организации договорного поединка с "Осасуной" (1:1) в последнем туре прошлого чемпионата Испании.

– Я никогда не участвовал в преступных деяниях подобного рода, – заявил в интервью Cadena Ser Гарсия. – Я буду в распоряжении следствия, если мое участие необходимо для проведения расследования. Готов развеять любые сомнения в своей честности. Также оставляю за собой законное право воспользоваться юридической защитой против любого лица, которое захочет связать меня с преступлением.