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27 июля 2015, 17:35

Марко Ливая: "Болонья"? Мне нравится этот клуб, но на данный момент я игрок "Рубина"

Михаил ДУХОВНЫЙ
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Нападающий "Рубина" Марко Ливая опроверг информацию о своем уходе из российского клуба. Итальянские СМИ сообщают, что в услугах 22-летнего хорвата заинтересована "Болонья". В Италии форвард выступал за "Интер", "Чезену" и "Аталанту". В минувшем сезоне Ливая провел в составе "Рубина" 13 матчей и забил 1 гол.

- Никаких официальных предложений от "Болоньи" мой агент не получал, - приводит TMW слова Ливая. – Мне нравится этот клуб, но на данный момент я игрок "Рубина". Здесь, в России, я чувствую себя хорошо, все слухи о моем уходе не имеют под собой никаких оснований. Я ценю время, которое провел в Италии, несмотря на некоторые проблемы. Главное двигаться вперед и расти.

Марко Ливая
ФК Болонья
ФК Рубин (Казань)
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