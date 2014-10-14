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14 октября 2014, 13:24

Леонов не исключает возможности своего увольнения из "Амура"

Тигран УСИКЯН
Корреспондент
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Главный тренер "Амура" Юрий Леонов не исключает возможности своей отставки из-за плохих результатов команды. Хабаровская команда потерпела 8 поражений подряд и занимает последнее место в чемпионате.

– Мы продолжаем проигрывать, поэтому все может быть, – приводит ИТАР-ТАСС слова Леонова. – Если в ближайших играх не добьемся результата, так и будет сказано. Допускаю, что решение о моем увольнении в Хабаровске уже принято, но я сам пока не в курсе: мы с командой на выезде, готовимся к матчу с "Барысом" в Астане. Просто я не могу понять, что можно больше сделать в той ситуации, в которую мы попали. Конечно, есть и субъективные причины наших поражений, этого отрицать нельзя. Но если говорить объективно, то, чтобы выигрывать, команде нужен полный состав, а у нас его сейчас нет. Слишком много травмированных и больных. У нас защитники играют в нападении, потому что просто нет форвардов. И график очень тяжелый с перелетами, особенно с учетом того, что часто мы летаем не чартером, а регулярными рейсами. Считайте, месяц. Практически любая травма означает три недели. А ведь нужно понимать, что это только время восстановления и по прошествии этого срока хоккеисту еще нужно вернуться в игровой ритм. Мне просто некем усилить состав в ближайшую неделю. Поэтому на лед выходит много молодежи и ребят из высшей лиги.

Источник: itar-tass.com
ХК Амур
Леонов Юрий
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