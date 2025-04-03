Аристархов занял второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе

Россиянин Антон Аристархов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Турнир проходит в Буэнос-Айресе.

Россиянин набрал 243,3 очка. Чемпионом стал китаец Ху Кай (244,7), третье место занял швейцарец Джейсон Солари (223).

26-летний Аристархов является семикратным чемпионом Европы. В марте он обыграл турка Юсуфа Дикеча на турнире в Осиеке.

В апреле 2023-го Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила россиян и белорусов до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.