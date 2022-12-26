Елистратов назвал безумной конкуренцию на чемпионате России

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что конкуренция на чемпионате России по шорт-треку в многоборье была невероятной.

«Рад, что получилось выиграть один из главных стартов этого сезона и подтвердить свой высокий уровень. С точки зрения организации и самого льда все было просто супер. Конкуренция безумнейшая, ребята растут, очень непросто с ними конкурировать, все очень добавляют, спасибо за красивую конкуренцию — до последней дистанции 3 000 м было не совсем понятно, кто победит. 3 000 м все и решали, но я люблю эту дистанцию и не раз по сумме многоборья попадал на пьедесталы почета чемпионатов Европы и мира, удача мне улыбнулась чуть больше. Дальше в планах финал Кубка России, чемпионат России на отдельных дистанциях в моем городе. Не расслабляюсь, готовлюсь, бегу все соревнования, просто к каким-то турнирам готовность выше, к каким-то ниже», — приводит слова Елистратова ТАСС.

25 декабря 32-летний Елистратов одержал победу по итогам чемпионата России в многоборье в подмосковной Коломне.