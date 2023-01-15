Елистратов назвал причины пропуска этапа Кубка России по шорт-треку в Смоленске

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, что пропустил четвертый этап Кубка России в Смоленске из-за намерения прицельно подготовиться к финалу турнира.

«Решение о пропуске этапа Кубка России в Смоленске было принято, так как финал совсем скоро, он будет проходить в Рыбинске в начале февраля, целесообразно готовиться непосредственно к нему. Часть подготовки у нас проходила в Сочи, получился хороший сбор, очень понравилось, он проходил с 3 по 14 января. Я ни разу за свою спортивную карьеру не бежал в финале Кубка России, жду этот старт с нетерпением и готовлюсь к нему. Как правило, в эти даты проводились Кубки мира, чемпионаты Европы», — приводит слова Елистратова ТАСС.

Четвертый этап Кубка России по шорт-треку проходил в Смоленске с 13 по 15 января. Финал турнира пройдет с 9 по 12 февраля.