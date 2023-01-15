Елистратов назвал причины пропуска этапа Кубка России по шорт-треку в Смоленске

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов сообщил, почему пропустил четвертый этап Кубка России в Смоленске.

«Решение о пропуске этапа Кубка России в Смоленске было принято, так как финал совсем скоро, он будет проходить в Рыбинске в начале февраля, целесообразно готовиться непосредственно к нему. Часть подготовки у нас проходила в Сочи, получился хороший сбор, очень понравилось, он проходил с 3 по 14 января», — цитирует Елистратова ТАСС.

Четвертый этап Кубка России по шорт-треку проходил в Смоленске с 13 по 15 января. Финал турнира пройдет с 9 по 12 февраля.