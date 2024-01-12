Елистратов назвал российских болельщиков самыми удивительными в мире

Шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о российских болельщиках.

«Наши болельщики — самые удивительные в мире, их слышно абсолютно везде. В 2018 году в Пхенчхане мы должны пробежать 1500 метров, нам уже сказали готовиться к забегу. Все спортсмены сгибаются, чтобы начать забег, и я из толпы слышу русский голос: «Семен, гони!». Нужно бежать финал, медали на кону, а у меня улыбка на лице. Я подумал, что можно и побегать, раз все наши здесь», — приводит слова спортсмена Metaratings.ru.

33-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы.