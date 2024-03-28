Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Шорт-трек

Зачет Кубка мира
Новости
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Шорт-трек

28 марта, 08:45

Елистратов: «Даже внутри России получаю кайф от соревнований»

Микеле Антонов
Корреспондент
Семен Елистратов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» рассказал, почему считает бешеной конкуренцию на внутренней арене.

«Да, очень сильные ребята у нас подрастают. Конкуренция шикарная. Эти эмоции, которые я испытываю в борьбе с ребятами на финише... У меня нет такого, чтобы я думал о бессмысленности выступлений. Даже внутри России получаю кайф, а также большое удовлетворение от соревнований. Да, мы выступаем только на внутренних стартах, но все равно стараемся. У нас неплохие секунды. Мы также развиваемся в медийном плане. Например, делаем приглашения в формате видео. Стараемся, пока есть хорошая возможность, развивать наш спорт внутри страны. Ребята и тренерский состав поддерживают это», — сказал Елистратов «СЭ».

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Семена Елистратова читайте на сайте «СЭ»

Семен Елистратов
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елистратов — об участии в Олимпиаде-2026: «Так далеко не заглядываю»

Елистратов рассказал, что обменивается сердечками с иностранными спортсменами