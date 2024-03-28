Елистратов: «Даже внутри России получаю кайф от соревнований»

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» рассказал, почему считает бешеной конкуренцию на внутренней арене.

«Да, очень сильные ребята у нас подрастают. Конкуренция шикарная. Эти эмоции, которые я испытываю в борьбе с ребятами на финише... У меня нет такого, чтобы я думал о бессмысленности выступлений. Даже внутри России получаю кайф, а также большое удовлетворение от соревнований. Да, мы выступаем только на внутренних стартах, но все равно стараемся. У нас неплохие секунды. Мы также развиваемся в медийном плане. Например, делаем приглашения в формате видео. Стараемся, пока есть хорошая возможность, развивать наш спорт внутри страны. Ребята и тренерский состав поддерживают это», — сказал Елистратов «СЭ».

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Семена Елистратова читайте на сайте «СЭ»