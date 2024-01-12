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12 января, 23:23

Елистратов считает, что медийность должна дополнять и развивать спортсмена

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о взаимоотношениях со СМИ.

«Медийность не должна пересекаться с твоим тренировочным графиком, а должна дополнять тебя и развивать, — приводит слова спортсмена Metaratings.ru. — Я могу привести абсурдный пример с чемпионата мира в Москве. Я пробегаю дистанцию 1500 метров, выигрываю, иду по микст-зоне и прохожу мимо всех федеральных каналов и СМИ. Объяснил тем, что завтра еще старты, надо готовиться. Мне тогда никто не объяснил, что достаточно дать короткий комментарий, ведь это поможет популяризации шорт-трека. Откровенно говоря, это дичь, что я тогда прошел мимо, но мне никто не подсказал. С другой стороны, мне смешно, когда спортсмен высказывается о том, в чем не разбирается».

33-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы.

Источник: Metaratings.ru
Семен Елистратов
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