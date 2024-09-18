Елистратов считает, что в России достойное подрастающее поколение шорт-трекистов

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что подрастающее поколение российских шорт-трекистов показывает достойные результаты на соревнованиях в России.

«У нас есть достойное подрастающее поколение, которое должно встать во главу лидерства. Ребята очень сильные, у нас невероятная, красивая борьба. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше. Уверен, будет достойнейшая смена», — приводит слова Елистратова ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.