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Шорт-трек

Сегодня, 05:04

Елистратов считает, что в России достойное подрастающее поколение шорт-трекистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что подрастающее поколение российских шорт-трекистов показывает достойные результаты на соревнованиях в России.

«У нас есть достойное подрастающее поколение, которое должно встать во главу лидерства. Ребята очень сильные, у нас невероятная, красивая борьба. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше. Уверен, будет достойнейшая смена», — приводит слова Елистратова ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов

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