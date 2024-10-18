Елистратов заявил, что Джокович мотивировал его продолжать карьеру

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов в интервью «СЭ» рассказал, что мотивирует его оставаться в большом спорте.

— Вы рассказывали, что вас впечатлила победа Новака Джоковича на Играх-2024 в Париже.

— Его успех стал для меня огромной мотивацией. Человек в 37 лет взял заветную медаль, к которой шел всю карьеру. Еще и в финале обыграл одного из двух теннисистов (Карлоса Алькараса. — Прим. «СЭ»), которые сейчас доминируют в туре. Хотя в Новака мало кто верил, многие говорили, что он уже стар для этого. Так что да, эта история дает мне силы и веру, что я тоже так могу. Хотя меня в команде и называют дедом, иногда Байденом. Особенно эти шутки усилились, когда я упал с велосипеда (Смеется.).

— Что еще мотивирует вас продолжать?

— Назову неочевидную вещь. В каждом виде спорта есть признанные лидеры, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Они всего добились, и в отсутствие международных стартов кажется, что логично завершить карьеру. Но если все так сделают, то будут ли СМИ в таком случае вообще освещать наши старты? У меня есть большие сомнения. Поэтому я призываю тех ребят, кто сомневается, повременить с уходом. Не надо торопиться. Это важно для молодого поколения, нашего будущего.

Искренне верю, что нужно что-то отдать своему виду спорта, который дал тебе имя, регалии, другие составляющие. Сейчас на внутренних стартах, если кто-то из молодых опережает меня, то они радуются, как будто выиграли чемпионат мира.