Гуляев: «Российские спортсмены могли бы составить достойную конкуренцию ведущим мировым шорт-трекистам»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев поделился мнением о выступлении российских шорт-трекистов.

«На чемпионате России по шорт-треку меня порадовала здоровая конкуренция, наши спортсмены в случае попадания на международную арену могли бы составить достойную конкуренцию ведущим мировым шорт-трекистам, это касается и мальчиков, и девочек. Считаю, что у нас достойная команда, я доволен уровнем результатов, не секундами, потому что они не столь объективны, как в конькобежном спорте, а именно тем, что много представителей различных регионов стали победителями и призерами чемпионата страны», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях состоялся в Уфе с 9 по 13 марта.