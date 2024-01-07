Названы дата и место похорон российской шорт-трекистки Середы

Президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков сообщил, что похороны шорт-трексистки Анастасии Середы пройдут в Саранске 8 января. О смерти девушки сообщили 7 января.

«Вчера общался с родителями Анастасии. Похороны состоятся завтра в Саранске, точное время пока назвать не могу. Вечером буду снова созваниваться с родственниками, не хочу пока их тревожить. Они всю ночь были в дороге, им надо отдохнуть», — цитирует Третьякова РИА «Новости».