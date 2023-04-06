Российская шорт-трекистка собирается попробовать себя в четырех видах спорта к 25 годам

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» объявила, что хочет попробовать себя в конькобежном спорте. Это будет четвертый вид спорта, в котором она выступит на официальных соревнованиях — после фигурного и синхронного катания и шорт-трека.

— В ближайшее время у вас будет не только шорт-трек, но и конькобежный спорт.

— Да, хочу попробовать себя в нем. Просто прикольно, нравится.

— В чем главная сложность?

— В конькобежном спорте важно один раз пробежать очень хорошо, в шорт-треке — много раз. (смеется) Последние пару лет мне приносили удовольствие скорее тренировки и физическое улучшение, чем соревнования. В конькобежном спорте этого больше — долгой подготовки к одному забегу, а не постоянные отборы, дистанции. Что вымотало меня эмоционально. А тут будет размеренная подготовка, для себя. Конечно, есть и тяжелые тренировки, но ты понимаешь, для чего. У меня такой возраст, что я переросла мысль «побегать, чтобы посоревноваться».

— Переходите на спорт для души?

— Да. Для души, но все равно есть цель побеждать! Насколько у меня будет возможность, конечно. Менталитет спортсмена «выше, дальше, сильнее» никуда не делся.

— Будете выступать на двух Кубках мира — и в шорт-треке, и в конькобежном спорте?

— В идеальном случае буду выступать на всех дистанциях, но все-таки в одной дисциплине. Надеюсь на это, но пока точно пока не знаю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Так что буду фокусироваться на одном виде спорта, но в нем уже выступать в нескольких Кубках мира.

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